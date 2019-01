Divulgan fotos de la casa en la que creció Yalitza Aparicio

México

La creciente fama de la actriz Yalitza Aparicio, quien protagoniza la cinta mexicana Roma, hace que muchos deseen saber más acerca de su vida y sus inicios.



Por ello, hace el canal de YouTube Margarito Music Oficial visitó la casa en donde vive la actriz, quien además está nomida como mejor actriz a los Premios Óscar.



En el video se puede ver que se trata de una casa humilde, ubicada en la colonia Aviación de Tlaxiaco, Oaxaca.



Durante la transmisión la mamá de Yalitza no dio declaraciones, ya que afirma que no se le permite hacerlo. Pero, fuera de cámaras dijo que su pequeña siempre quiso ser locutora pero, lamentablemente, cuando fue a buscar la oportunidad no encontró a la persona a cargo

En la colonia Aviación de Tlaxiaco, Oaxaca, se encuentra la casa en la que supuestamente creció la actriz Yalitza Aparicio.





La madre de Yalitza también agregó que su hija es maestra y que nunca tomó ninguna clase de actuación, por lo que dijo que se trataba de un caso genuino de ‘talento natural’.



Yalitza Aparicio fue nominada este martes 22 de enero a mejor actriz por su interpretación de Cleo en la cinta "Roma" de Alfonso Cuarón.



En la categoría Aparicio compite contra otras grandes estrellas como Lady Gaga, Glen Close, Olivia Colman y Melissa McCarthy.