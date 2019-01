Bebe Rexha aprende tras ser un desastre

Nueva York, Estados Unidos

Todo ser humano se puede permitir ser un desastre, tocar fondo, revolucionarse y volver a sí mismo, dice Bebe Rexha.

Merecido Por su tema country Meant to be logró las nominaciones a Mejor Artista Nuevo y Mejor Actuación de Dúo/Grupo en los premios Grammys que se entregan el próximo mes.

Tal como lo expone en su sencillo, “I’m a Mess”, la cantautora y productora explicó que a sus 29 años se considera permisiva y condescendiente consigo misma. “Hay que ser claros: todos podemos fallar. Sí, podemos llegar a ser un desastre, a morirnos por amor, por trabajo, por deseos, pero en algún momento tenemos que retomar el camino.

Recuerdo que de niña me inculcaron la perfección, querían que todo fuera perfecto, y no se puede. Logré equivocarme sin consecuencias y ser un desastre me ha hecho mejorar mis momentos, mis emociones, mis percepciones de la vida”, señaló, en entrevista con Reforma.



Hora de brillar

La estrella, quien formó parte del cartel del festival de Lollapalooza en agosto del 2018, se siente fascinada con la recepción a su primer álbum, Expectations, que estrenó hace unos cinco meses y que contiene temas como Knees , I Got You, Ferrari y 2 Souls on Fire.

“Primero hice tres EPs y fueron una prueba ante la industria de que sí podía con la responsabilidad de un disco completo. Ahora está de moda que los artistas funcionen con sencillos, y yo era feliz de escucharlos en radio, pero moría por tener un disco completo. Luché mucho por tenerlo y finalmente se cumplió mi sueño”.

La estadounidense se hizo de un nombre al componer canciones para otras estrellas, como Selena Gómez, Rihanna, Eminem, David Guetta y Nick Jonas. “Pienso que he sabido aprovechar las oportunidades que se me han presentado porque a nadie le he dicho que no.

Mis creaciones han sido sin pensar en un intérprete específico, pues han salido en el momento. Luego llegan posibles intérpretes, se las apropian y eso me gusta. Le ponen su sello. Después de varios años componiendo y dando a conocer mi trabajo mediante otras voces, ya llegó mi turno y estoy preparada para lo que viene”, señaló.

Bebe Rexha adelantó que está preparando nuevas canciones para otros colegas y amigos, y aunque no hay nada definitivo, piensa que Lil Wayne, Sam Hunt y Lady Gaga grabarán pronto algunas de ellas.