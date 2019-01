Lady Gaga rompió a llorar al conocer sus nominaciones al Óscar

Los Ángeles, EEUU.

A diferencia de otros muchos artistas y de buena parte de los espectadores, la cantante y actriz Lady Gaga no pudo seguir en directo la lectura de los nominados que competirán por los premios Óscar el próximo mes de febrero.

Eso explica la reacción tardada antes de que la intérprete italoamericana "rompiera a llorar" al enterarse de que contará con no una sino dos candidaturas en la noche más importante de la industria, tanto en la categoría de mejor actriz protagonista por "A Star is Born", como en la de mejor canción original por ''Shallow'', el tema principal de la banda sonora de la citada película.

"La verdad es que no me pude levantar a las cinco y media de la mañana para seguirlo [el anuncio de las nominaciones]. Necesitaba dormir algo más de lo habitual porque estoy en modo 'showbiz', pero me lo contó mi mánager y rompí a llorar inmediatamente", contó la estrella en una breve conversación con el diario The New York Times, antes de expresar su satisfacción por haberse convertido en la primera artista en recibir doble candidatura en los apartados mencionados.

"Ser reconocida como actriz principal y como compositora al mismo tiempo es alucinante, me cuesta transmitir con palabras lo mucho que significa para mí", señaló con emoción.

Pero lejos de atribuirse todo el mérito en esta temporada de premios para ella, Gaga no ha dudado en 'compartir' todas estas distinciones con sus seres más queridos, a los que acredita como las personas que le motivan y le empujan a hacer realidad su sueños, así como a esos antecesores de la familia Germanotta que sentaron las bases de la vida tan enriquecedora de la que disfruta a día de hoy.

"Estas nominaciones a los Óscar no son solo para mí, son para todos los Germanotta. Vengo de una familia de inmigrantes italianos, y creo que esto supone un triunfo para ellos también. La película implicó mucho trabajo por parte de todos, y en mi caso esa cultura del trabajo la heredé directamente de mi familia", reflexionó.

En la categoría de mejor actriz Gaga compite contra Glen Close (The Wife), Yalitza Aparicio (Roma), Olivia Colman (The Favourite) y Melissa MacCarthy (Can you ever forgive me?).

La 91 edición de los Premios Óscar se celebra el próximo domingo 24 de febrero y serán transmitidos en vivo desde Los Ángeles (EEUU).