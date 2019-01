Novio de Taylor Swift se niega a hablar de su relación

Londres, Inglaterra.

La discreción ha sido la tónica que ha definido el último romance de Taylor Swift y, de hecho, su noviazgo con el actor Joe Alwyn solo vino a confirmarse por un 'despiste' en Instagram cuando los dos publicaron una fotografía muy similar posando frente al mismo cactus por separado.

En esa misma línea, el joven británico se ha negado a pronunciarse acerca de su famosa novia durante la gira promocional de la película La Favorita, en la que curiosamente comparte reparto con una de las amigas más antiguas de su pareja en el mundo del entretenimiento, Emma Stone.

Su talento para evitar las preguntas acerca de la cantante pop o contestar con generalidades resulta envidiable y le ha hecho ganar una reputación de celebridad recelosa de su intimidad que él no considera del todo justa.



"No creo que lo seamos mucho más que cualquier otra pareja", afirma el actor en una entrevista a Mr. Porter acerca del hermetismo que rodea su vida con la estrella del pop, comparando su situación con la de cualquier otra persona pública o anónima.

"No creo que alguien que acabaras de conocer en la calle estuviese dispuesto a contarte todos sus secretos, entonces, por qué debería hacerlo yo. Pero resulta que esa actitud la quieren definir como 'desconcertantemente privada'. De acuerdo, aunque yo no creo que lo sea. Me parece de lo más normal".