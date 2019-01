Mañana se anuncian los nominados de los premios Óscar 2019

California, Estados Unidos

Mañana martes 22 de enero se conocerá finalmente la lista de nominados de los premios Óscar 2019.

Con este evento inicia la cuenta regresiva para la celebración de la 91 edición de los premios más importantes de la industria cinematográfica que se celebrará el 24 de febrero.

Como favoritas para ganar una estatuilla dorada a la mejor película parten Roma, Green Book, Bohemian Rhapsody, Nace una estrella.

El mexicano Alfonso Cuarón ya se postula como canditato y posible ganador del premio a mejor director por su éxito con Roma. Cabe recordar que el cineasta ya recibió el Globo de Oro y el Critic Choice Award en la categoría de mejor director. Cuarón también podría llevarse el Óscar a mejor película extranjera.

En la categoría de mejor actor podrían figurar Christian Bale por Vice, Rami Malek por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen por la aclamada Green Book y Ryan Gosling por El primer hombre en La Luna y Bradley Cooper por Nace una estrella. Glenn Close, por su parte, es la favorita para la categoría de mejor actriz por The wife. Otras actrices que podrían competir en este apartado son Lady Gaga por Nace una estrella, Olivia Colman por La favorita, Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me? y Yalitza Aparicio por Roma.