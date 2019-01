Los nominados a los Óscar 2019 se anuncian este martes

Los Ángeles, EEUU.

Este martes 22 de enero se dará a conocer la lista de nominados en las 24 categorías que competirán en los Premios Óscar 2019.

El anunció será dado en vivo por los comediantes Kumail Nanjiani y Tracee Ellis Ross a partir de las 8:20am hora del este en EEUU- 7:20 am Honduras -.

Los encargados de revelar la lista de nominados a los Óscar 2019: Tracee Ellis Ross (i) y Kumail Nanjiani (d).

Las películas que suenan entre las favoritas para este año son Roma del mexicano Alfonso Cuarón, Vice de Adam McKay, Bohemian Rhapsody de Bryan Singer, El regreso de Mary Poppins de Rob Marshall, Nace una estrella de Bradley Cooper, Green Book de Peter Ferrely, El primer hombre de Damien Chazelle y La favorita de Yorgos Lanthimos.

La 91 ceremonia de los Premios Óscar se celebrará este 24 de febrero en vivo desde Dolby Theatre, Los Ángeles a partir de las 8 pm hora del este /5 pm pacifico (EEUU)- 7:00 pm Honduras.

Mira aquí la transmisión del anunció de los nominados en vivo este 22 de enero:

- Ceremonia sin anfitrión -

Mientra tanto los organizadores del evento siguen sin anunciar quien será el presentador de la noche después después del retiro del actor y humorista Kevin Hart, tras una controversia por antiguos tuits considerados homofóbicos.

Los organizadores de la ceremonia no lo han anunciado oficialmente pero varias fuentes de la industria cinematográfica confirmaron que los preparativos de la 91 edición del Óscar no contempla a ningún animador debido a que no pudieron encontrar un remplazo.

Esta sería la primera vez desde 1989 que el espectáculo se verá privado de un presentador que garantice la transición entre la entrega de estatuillas y las intervenciones humorísticas.