JLo presume sus encantos al natural

Los Ángeles, EEUU.

La diva Jennifer López impresionó a sus seguidores en las redes sociales publicando una fotografía sin filtros haciendo gala de un cutis envidiable a sus 48 años.

Jenny from the block compartió un primer plano de su rostro sin maquillaje, ni ningún otro filtro que le ayudase a ocultar las imperfecciones - normales, claro está- que suele tener cualquier mortal, causando furor entre sus más de 85 millones de seguidores.

Junto a la instantánea publicada en Instagram la cantante agregó las etiquetas "Viernes sin filtro", "Día sin maquillaje" y "Ámame como soy".

La Diva del Bronx tiene un secreto infalible para lucir sin arrugas o manchas a sus casi cinco décadas de vida: cero alcohol y nada de fumar.

"No tomo alcohol, no fumo, ni tampoco consumo cafeína. Eso realmente destruye tu piel a medida que envejeces", dijo la estrella a US Weekly en 2016.

Además agregó "Rara vez estoy bajo el sol, pero si lo estoy, uso mucho protector solar... Nunca he sido capaz de tomar mucho sol, por eso mi piel se ha mantenido por sí sola".

Es por esto que JLo no tiene miedo de mostrarse sin maquillaje, algo que hace ocasionalmente en sus redes sociales.