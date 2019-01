Comediantes se burla de víctimas de atentado terrorista en Colombia

Bogotá, Colombia.

El comediantes colombiano Ibrahim Salem causó indignación al subir varias bromas en sus redes haciendo burla del atentando en contra la Escuela de Cadetes General Santander, en el que murieron 21 personas el pasado 17 de enero.

Salem, parte del elenco del programa colombiano Festival Internacional del Humor, subió un video en donde se ríe de la tragedia diciendo “Después del atentado de hoy, hay más policías acostados”, se le ve decir en un clip que circula en Twitter.

Anteriormente se había burlado del también comediante Iván Marín, quien publicó un video expresando su dolor y rabia por el atentado.

En respuesta Ibrahim Salem publicó un video diciendo “Vieron el atentado que pasó en Bogotá, estoy muy triste pero no por eso sino porque un comediante subió un video llorando por lo del atentado y no haciendo chistes... en qué mundo estamos donde los comediantes ya no hacen chistes, comediantes piratas... me indigna mucho de verdad”.

Los internautas criticaron la falta de sensibilidad de Salem hacia las víctimas del atentado, pero aún el humorista no cambió su discursó y subió otro video en donde de forma sarcastica vuelve a hacer mofa de la tragedia.

“Mucha gente indignada porque hice chistes de lo que pasó en Bogotá hoy, pero es que si no hago los chistes hoy, el tema se va en bombas”, dice el hombre de raíces árabes, como apunta los medios colombianos.

En las redes las personas han pedido que se sancione a la cadena Caracol TV, que transmite el show donde aparece Ibrahim Salem, que sancione la nefasta conducta del humorista.

Hasta el momento la televisora no se ha pronunciado al respecto.

El ataque contra la Escuela de Cadetes General Santander, donde estudian uniformados de Colombia y otros países latinoamericanos, fue perpetrado poco después de las 9.30 hora local del jueves y fue atribuido por el Gobierno colombiano a la guerrilla Ejército Nacional de Liberación (ELN).