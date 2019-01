Kendall Jenner habla sobre su mayor defecto para ayudar a otros a ganar confianza

California, EEUU.

La modelo Kendall Jenner se enfrentó a duras críticas hace unas semanas en la esfera virtual coincidiendo con el anuncio de su última colaboración como imagen de una marca de cremas para el acné.

Poco antes la joven modelo había dado a conocer a través de la cuenta de Twitter de su madre Kris Jenner que compartiría una historia muy personal y de la que le resultaba muy complicado sincerarse y, por el tono del mensaje, parecía que se trataría de un grave trauma de su pasado. Algunos fans especularon incluso con la posibilidad de que la celebridad pudiera haber sufrido alguna experiencia violenta que no hubiese trascendido públicamente.

Sin embargo, la noticia era que la maniquí prestaría su cara a una línea de productos para pieles acnéicas como la suya.

Aunque Kendall es consciente de que existen "problemas mucho más graves en el mundo", también insiste en que lidiar con brotes de acné y dolorosos granitos durante más de una década le ha pasado factura a su seguridad en sí misma y llegó a resultar "debilitante", en especial cuando era más joven, por lo que ahora espera iniciar una conversación que normalice esa patología e inspire a muchos de sus fans a no esconder sus granitos.

"Es algo con lo que yo llevo lidiando desde que era una adolescente y que me ha generado mucha ansiedad e inseguridad", afirmó en la última publicación de su Instagram.

"Como seres humanos, creo que no mostramos lo suficiente a menudo nuestras inseguridades porque vivimos en una época en la que ser perfectos es el estándar que tratamos de alcanzar", alegó la celebridad, que conoce bien lo que supone vivir sometida a la tiranía de la imagen.

"Me gustaría demostrarle a una nueva generación que no todo tiene que ser perfecto. La inseguridad que me causaba mi acné también me ayudó a volverme casi inmune a las críticas, pero jamás le desearía a nadie que se sintiera como me sentía yo"., agregó la maniquí de Victoria's Secret.

De paso, Kendall también se unió al último reto viral en las redes sociales, el '#10yearchallenge', que consiste en comparar dos instantáneas tomadas con diez años de diferencia, para llevarlo a su terreno y hacer algo de publicidad sobre las bondades de las cremas que anuncia.

Fotos compartidas por Kendall en Instagram Stories.

"El reto de los diez años: Aquí tenía 13 años y llegaba a casa todos los días llorando porque la gente se me quedaba mirando por lo mal que estaba mi piel", escribió Kendall junto a dos imágenes antiguas suyas que ha comparado con otra actual en la que posa aparentemente recién salida de la ducha, en vista de la toalla que lleva envuelta alrededor de la cabeza, y luciendo un rostro libre de marcas: "Ayer con cero maquillaje",celebró.