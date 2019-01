Gwyneth Paltrow no quiere más hijos

EUA.

Puede que la actriz Gwyneth Paltrow disfrute una vez más de la estabilidad sentimental y emocional que le brinda su matrimonio con el guionista Brad Falchuk, con quien pasó por el altar el pasado mes de septiembre, pero lo cierto es que esa feliz circunstancia no ha alterado su postura en lo que a la posibilidad de ampliar su familia se refiere, por lo que es muy probable que la artista se plante con los dos retoños, Apple (14) y Moses (11), que comparte con su exesposo Chris Martin.



"No, por Dios, creo que soy demasiado mayor para volver a ser madre. Me parece estupendo que algunas mujeres quieran y puedan tener hijos pasados los cuarenta, pero... Bueno, no creo que esté preparada para volver a pasar por lo mismo y tirarme varias noches en vela. No sobreviviría", ha confesado la intérprete a la revista británica ES Magazine echando mano de su sinceridad habitual.





Al margen de su argumento sobre la edad, la oscarizada estrella parece estar demasiado ocupada con el sinfín de responsabilidades que se derivan de su condición de gurú de la vida sana -su portal de consejos de salud y belleza Goop no ha dejado de crecer y expandirse a otros medios- y sobre todo con los numerosos retos que se desprenden de su condición de madre de dos adolescentes.



"La verdad es que, y me da un poco de miedo decirlo en voz alta por si lo estropeo, estoy viviendo una gran experiencia con mi hija adolescente. Es una chica inteligente, dulce y divertida, y también tiene ese lado travieso que es tan propio de la edad. Me imagino que pronto ocurrirá lo mismo con mi hijo pequeño. Pero estoy tranquila porque creo que los dos se comportan como se supone que deben hacerlo a su edad", ha reflexionado en la misma entrevista.