Shannon de Lima debuta en la actuación

Ciudad de México, México.

La modelo venezolana Shannon de Lima debutará en el mundo de la actuación con una producción de Telemundo en la que se representará a sí misma.

"Se viene una sorpresita por ahí. Es una participación que hice para una serie. Es mi primera experiencia en la actuación y creo que a la gente le va a gustar mucho", compartió la exesposa del cantante de origen puertorriqueño, Marc Anthony.

Aunque aún no puede ventilar el nombre de la producción por cuestiones de contrato, aseguró que en el proyecto que se dará a conocer en febrero tendrá un papel que será leal a su personalidad.

"No hago de mala ni de buena, salgo siendo yo, un angelito", dice entre risas, "Recibí capacitación del actor Miguel Varoni (El Señor de los Cielos) y de su esposa Catherine Siachoque (Sin Senos No Hay Paraíso)".

Mira: Luis Fonsi llora en La Voz España

La ex pareja de Saúl "El Canelo" Álvarez ha sido foco de medios nacionales e internacionales debido a sus relaciones amorosas con famosos, de hecho, recientemente se le ha vinculado con el futbolista colombiano James Rodríguez.

Ante las polémicas, la también empresaria de 30 años, prefiere no tratar de prestar atención cuando hablan sobre su vida personal.

"Mi vida personal es lo único que tengo para mí. Yo soy muy de mi casa, no salgo, no tengo qué lidiar con eso. En los eventos cuento sobre mi trabajo y creo que eso es lo que me mantiene tranquila.", afirmó la maniquí.

"Siempre me he considerado una persona muy fuerte. Lo único que me puede hacer caer es que mi hijo o mi familia se sientan mal, de ahí en fuera no hay nada que me deprima", expresó.

Mira: El #10yearschallenge del fashion

Shannon está dejando de lado el modelaje para dedicarse a su tienda multimarca en Miami y próximamente a su línea de maquillaje y una colección de trajes de baño.

"Creo que me estoy enfocando más en el modo empresaria que en las pasarelas o fotos, que sí me gusta, pero me gusta mucho más esta parte de estar escondidita aunque no lo crean".

La modelo con más de un 1.5 millones de seguidores en Instagram fue parte de la pasarela de fajas colombianas de la marca Ann Chery que se realizó en la edición 70 de Intermoda en México.