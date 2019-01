León Larregui, vocalista de Zoé, cierra Twitter por burlas del #10yearChallenge

Ciudad de México, México.

León Larregui, vocalista de Zoé, insultó a un tuitero por una fotografía comparativa del reto #10yearChallenge.

En la imagen que circula en las redes un usuario usa a un vagabundo para hacer alusión al presente del cantante, quien, tras percatarse de la publicación, expresó su molestia.

"Chavito fucking idiot.. por eso el mundo está mal. Por imbéciles como tú... no me molesta que le compares con un homeless me da orgullo, me siento más identificado con él que con tarados como tú..." escribió Larregui.

Tras responderle, Larregui cerró su cuenta oficial de Twitter, algo que motivó tanto el apoyo de sus seguidores como la desaprobación de otros.

"León Larregui es esa persona que lanza la piedra y después esconde la mano" publicó un usuario.

Mira: El reto que las Kardashian temen, el 10 Years Challenge

El cantante de "Labios rotos" no ha he hecho ningún comentarios en sus demás redes sociales. Sus cuentas en Instagram y Facebook permanecen activas hasta el momento.

El 10 years challenge (reto de los 10 años) insta a las personas a compartir una foto de hace una década comparada con una de la actualidad.