Yalitza Aparicio puede dar la sorpresa en los Critics' Choice 2019 y abrirse paso a los Oscar

California, Estados Unidos.

La mexicana Yalitza Aparicio, protagonista de la cinta "Roma", podría abrirse paso a los premios Oscar y comenzar a ganar esta noche un Critics' Choice Award, pues es una de las favoritas por el público a ganar la estatuilla como Mejor Actriz.



Aparicio, quien es un nuevo rostro en el mundo de la actuación se mide a grandes estrellas como Glenn Close, Toni Collete, Lady Gaga o Melissa McCarthy.



Por su actuación Yalitza Aparicio ha sido bastante elogiada y esta noche podría dar la sorpresa ganando un premio. La gala se llevará a cabo en el The Barker Hangar, Santa Mónica, California.

La actriz Yalitza Aparicio Martínez nació en la Ciudad de Tlaxiaco, México. Tiene 26 años y es una docente mexicana.

Nominadas a Mejor actriz

Yalitza Aparicio (Roma)

Emily Blunt (Mary Poppins Returns)

Glenn Close (The Wife)

Toni Collette (Hereditary)

Olivia Colman (La favorita)

Lady Gaga (Nace una estrella)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)