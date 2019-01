JLo se culpa por sus fracasos sentimentales

Redacción.

Jennifer López sabe por qué sus relaciones públicas fracasaron en el pasado y no tiene miedo de admitirlo.

"Para mí, el camino de la relación ha tenido sus altos y bajos", dijo en una entrevista con la revista Harper's Bazaar . "Pero no tenía que ver con nadie más que conmigo, se trataba de un viaje de autodescubrimiento", dijo la diva de Bronx.

"Hasta que no aprendes a amarte a ti misma, no puedes amar completamente a [otra persona] de una manera que sea pura y verdadera. Una vez que haces eso, puedes tener relaciones basadas en el amor y el respeto, que sean de apoyo y aliento para ti. Ahí hay un cambio que yo tuve que pasar. Me siento como si estuviera en un lugar mejor ahora.", agregó JLo.

La estrella sabe de relaciones, ha estado casada tres veces, la última vez con Marc Anthony.

Además ha tenido intensos romances con otros famosos como Sean P Diddy, Tommy Mottola o Ben Affleck.

Actualmente la actriz y cantante, de 49 años,parece haber encontrado el amor con la ex estrella de los Yankees Alex Rodríguez, con quien debuto como pareja en la alfombra roja de la Gala Met en mayo de 2017.

La relación parece funcionar a la perfección para ambos, pero no para un compromiso; López dice que no escucharás las campanas de boda por un tiempo.

Jennifer admite que no todo es perfecto, pero ella no puede sentirse más feliz.

"Tengo dos hijos increíbles y un gran novio", dijo. "No tengo todo resuelto, y todo no es perfecto. Pero me siento muy orgullosa de que con todas las cosas que he pasado en mi vida personal, todavía soy optimista y positiva".

López tiene dos hijos con su ex Marc Anthony: los gemelos Max y Emme. Antes de su matrimonio de 10 años con Anthony, estuvo casada con Cris Judd durante dos años y con Ojani Noa durante un año, por lo que no es ajena a sus relaciones que enfrentan el escrutinio público.