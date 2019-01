¿Cómo celebró Lady Gaga su victoria en los Globos de Oro 2019?

Estados Unidos.

Aunque se llevó un Globo de Oro las dos nominaciones por las que contendía, Lady Gaga no quiso participar en las fiestas celebras después de la ceremonia de premios el pasado domingo.

La cantante y actriz ganó el Golden Globe por mejor canción original con "Shallow", tema coescrito por la artista para la película A Star is born, en la cual también fue actriz principal.

Pese a la alegría que vivió al recibir su primer Globo de Oro, la estrella del pop prefirió no acudir a ninguna de las muchas fiestas que estaban programadas para después de la gala.

Después que la ceremonia de la 76 entrega de los premios terminara la cantante se fue rápidamente a su casa para disfrutar de un merecido "bol de cereales" en compañía de amigos, familiares y la estatuilla dorada que se incorporó a los premios que la estrella ha ganado a lo largo de su carrera.

"Nada como pasar la noche con un bol de cereales y un Globo de Oro. La verdad es que estaba feliz como una perdiz. Me encantan las fiestas, no lo voy a negar, y creo que son maravillosas, pero también está muy bien pasar algo de tiempo con tus amigos más cercanos y tu familia. Hablar y reflexionar sobre el trabajo realizado", reveló la artista en conversación con el portal 'Entertainment Tonight'.

"Es que sin mis amigos y mi familia no podría haber conseguido nada de lo que he logrado hasta ahora. Me encanta disfrutar de su presencia y cultivar esa relación tan estrecha que tenemos", agregó la cantante.

Por otro lado, la polifacética intérprete ha vuelto a incidir en lo afortunada que se siente al haber podido "construir" un personaje tan notable como el de Ally, su rol en la aclamada película "A Star is born", cinta coprotagonizada junto a Bradley Cooper, quien al mismo tiempo también fungió como director de la producción.

"Siempre quise ser actriz y he tenido mucha suerte de poder construir un personaje como Ally, que es radicalmente opuesta a mí en muchos sentidos. Fue todo un desafío darle vida, moldearla e incluso dotarla de un sonido propio. Y estoy muy orgullosa de cómo ha quedado todo y de lo que hemos conseguido", explicó la cantante.