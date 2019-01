"Roma" y "The Favourite" lideran las nominaciones a los BAFTA 2019

Londres, EEUU.

Con doce nominaciones, la película "The Favourite" del griego Yorgos Lanthimos parte como favorita en la 72 edición de los premios de cine BAFTA, junto con "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, que compite en siete categorías, anunció hoy la organización en Londres.

La cinta de Cuarón, que se llevó el León de Oro de Venecia y que acaba de ganar dos Globos de Oro -a mejor película y mejor director-, optará a los BAFTA en las categorías de mejor película, filme extranjero, dirección, guion original, fotografía, montaje y diseño de producción.

Mientras que el filme de Lanthimos optará a mejor película, dirección, guion original, fotografía, actriz -Olivia Colman-, actriz secundaria - Rachel Weisz y Emma Stone-, diseño de producción, montaje, película británica, vestuario y peluquería.

La cinta de Cuarón, la primera de la plataforma digital Netflix en estar nominada a estos galardones, está empatada en candidaturas con "Bohemian Rhapsody", "First Man" y "A star is born" -el debut de Bradley Cooper como director-, mientras que "Vice" opta a seis y "BlaKkKlansman" a cinco.

Pese a que el anuncio de los nominados de 2019, por parte de los actores británicos Hayley Squires y Will Poulter, estuvo marcado por las referencias al movimiento "MeToo" contra el acoso sexual en el cine, brillaron por su ausencia las candidaturas femeninas en la categoría de mejor dirección.

También sorprendió que la secuela de Mary Poppins, protagonizada por Emily Blunt, no apareciera en ninguna lista significativa, como tampoco "Mary Queen of Scots", con la popular Saoirse Ronan. Y "Mamma Mia! Here we go again" fue totalmente excluida.

Otra gran ausente en la lista de nominaciones, con solo una como mejor actriz para Davis, fue la cinta "Widows", del londinense Steve McQueen, y también faltaron "Colette", con Keira Knightley, y el drama histórico "Peterloo", del director inglés Mike Leigh.

Los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), la cita cinematográfica más importante antes de los Óscar de Hollywood, se concederán en una ceremonia el 10 de febrero en el londinense Royal Albert Hall en Londres.

Esta es la lista de los nominados a los BAFTA 2019:

MEJOR PELÍCULA

Roma

A star is born

BlacKkKlansman

The Favourite

Green Book

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

Beast

Bohemian Rhapsody

La favorita

McQueen

Stan & Ollie

En realidad, nunca estuviste aquí

MEJOR DIRECTOR

Alfonso Cuarón - Roma

Bradley Cooper - A star is born

Yorgos Lanthimos - The Favourite

Pawel Pawlikowski- Cold War

Spike Lee - BlacKkKlansman

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Glenn Close - The Wife

Lady Gaga - A star is born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman - The Favourite

Viola Davis - Widows

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Bradley Cooper - Ha nacido una estrella

Christian Bale - El vicio del poder

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Steve Coogan - Stan & Ollie

Viggo Mortensen - Green Book

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Amy Adams - Vice

Claire Foy - First Man

Emma Stone - The Favourite

Margot Robbie - Mary Queen of Scots

Rachel Weisz - The Favourite

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Adam Driver - BlacKkKlansman

Mahershala Ali - Green Book

Richard E Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vice

Timothee Chalamet - Beautiful Boy



MEJOR GUION ORIGINAL

Cold War

The Favourite

Green Book

Roma

Vice

MEJOR GUION ADAPTADO

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

First Man

EL blues de Beale Street

A star is born

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Los increíbles 2

Isla de perros

Spider-Man: Un nuevo universo

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

Free Solo

McQueen

RBG

They Shall Not Grow Old

Three Identical Strangers

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Capernaum

Cold War

Dogman

Roma

Shoplifters

MEJOR BANDA SONORA

BlacKkKlansman

El blues de Beale Street

Isla de perros

El regreso de Mary Poppins

A star is born

MEJOR FOTOGRAFÍA

Bohemian Rhapsody

Cold War

The Favourite

First Man

Roma

MEJOR MONTAJE

Bohemian Rhapsody

The Favourite

First Man

Roma

El vicio del poder

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald

The Favourite

First Man

El regreso de Mary Poppins

Roma

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

La balada de Buster Scruggs

Bohemian Rhapsody

The Favourite

El regreso de Mary Poppins

Mary Queen of Scots

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Mary Queen of Scots

Stan & Ollie

Vice

MEJOR SONIDO

Bohemian Rhapsody

First Man

Mission: Impossible - Fallout

Un lugar tranquilo

A star is born

MEJORES EFECTOS VISUALES

Vengadores: Infinity War

Black Panther

Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald

First Man

Ready Player One

MEJOR CORTO ANIMADO

I'm OK

Marfa

Roughhouse

MEJOR CORTOMETRAJE

73 Cows

Bachelor

The Blue Door

The Field

Wale

MEJOR DEBUT

Apostasy - Daniel Kokotajlo

Beast - Michael Pearce, Lauren Dark

A Cambodian Spring - Chris Kelly

Pili - Leanne Welham, Sophie Harman

Ray & Liz - Richard Billingham, Jacqui Davies

BAFTA EE RISING STAR

Jessie Buckley

Cynthia Erivo

Barry Keoghan

Lakeith Stanfield

Letitia Wright