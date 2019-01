Globos de Oro 2019: Francia Raisa brilla en la alfombra roja

Los Ángeles, EEUU.

La actriz de origen hondureña Francia Raisa será una de las anfitrionas en la alfombra roja de los Globos de Oro 2019, en donde entrevistará a todos los famosos invitados a la 76 edición de la premiación que se celebra hoy.

La hija del locutor hondureño Renán Almendárez Coello, El Cucuy de la mañana, ya está presente en el hotel Beverly Hilton, Los Ángeles (EEUU), donde las celebridades ya comienzan a desfilar.

Raisa llegó ataviada de un vaporoso vestido negro que combinó con un moño alto.

Francia Raisa en la aflombra roja de los Globos de Oro 2019. AFP

La actriz fue una de las conductoras elegidas por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), los encargados de organizar el evento.

Este año la ceremonia será conducida por los actores Sandra Oh (Greys Anatomy) y Andy Sanberg (Brooklyn Nine Nine).

