Cinco momentos para recordar de los Globos de Oro

Las ceremonias de entregas de premios pueden parecer interminables en Hollywood, pero los Globos de Oro, que abren la temporada de recompensas cinematográficas, tienen fama de ser menos encorsetados y los invitados suelen dar sorpresas, quizás porque es la única gala de este tipo donde se sirve alcohol.



Estos son cinco momentos destacados de las ediciones anteriores.



- Jeremy Renner y los "globos" de J-Lo -

Jeremy Renner, el superhéroe Ojo de Halcón en "Los Vengadores" de Marvel, hizo una broma de dudoso gusto en 2015, cuando entregaba un premio junto con Jennifer Lopez.



Cuando JLo le preguntó al actor si quería que abriera el sobre con el nombre del ganador, ya que tenía "las uñas" para ello, éste le contestó: "También tienes los globos".



La frase de Renner suscitó una ola de indignación, y muchos acusaron al actor de haber acosado sexualmente a la cantante en directo en la televisión.



- El "nuevo amanecer" de Oprah Winfrey -

En pleno escándalo Weinstein, el productor de cine estadounidense acusado de agresión sexual, la presentadora y empresaria estadounidense Oprah Winfrey auguró en enero de 2018 la llegada de un "nuevo amanecer" para todas las mujeres maltratadas por "hombres poderosos y brutales".



"Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o no se les ha creído cuando se atrevían a decir la verdad frente al poder de esos hombres. ¡Pero eso ha acabado!", declaró Winfrey al recibir el premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su carrera.



- Emma Thompson, víctima de la moda -

La ganadora de dos Óscar Emma Thompson subió al escenario en 2014 para entregar el premio al mejor guión, con toda su flema británica, una copa de martini en una mano y sus zapatos Louboutin... en la otra.



Tras un homenaje al arte de escribir una sinopsis, la actriz hizo un discurso sobre la crueldad de los zapatos de tacón.



"Quiero que sepan que este rojo es mi sangre", dijo, enseñando las suelas carmín de sus zapatos, el color distintivo de la marca de lujo parisina, antes de tirar sus tacones por encima del hombro.



- La casi salida del armario de Jodie Foster -

La actriz Jodie Foster no llamó la atención por tener un comportamiento extravagante, sino por el emotivo discurso que dio al recibir en 2013 una recompensa por el conjunto de su carrera.



Aquella noche, todos estaban atentos a las palabras de una de las estrellas más discretas de Hollywood, a la que la revista Out Magazine, principal medio homosexual de Estados Unidos, había reprochado no hablar abiertamente de su sexualidad.



"Parece ser que tengo muchas ganas de decir algo que nunca he sido capaz de decir en público (...) Pero lo voy a decir, ¿vale? Con fuerza y orgullo, ¿vale? Así que voy a necesitar vuestra ayuda", declaró la actriz.



Pero Jodie Foster no siguió por el camino que todos imaginaban y no hizo verdaderamente su salida del armario. "Soy soltera", exclamó. "Sí, es cierto. Soy soltera", dijo, provocando risas y aplausos de los asistentes, antes de rendir homenaje a Cydney Bernard, la que fue su pareja durante muchos años.

Jodie Foster llamó la atención al confesar sus preferencias.



- Sin Globos de Oro -

La grosería, el alcohol o la pasión no tuvieron, sin embargo, nada que ver con el mayor acontecimiento de la historia de los Globos de Oro: el año en el que no hubo ceremonia.



En 2008, la asociación de la prensa extranjera de Hollywood, que organiza cada año el evento, decidió anular la entrega oficial de las recompensas durante la gran huelga del sindicato de autores, después de que sus compañeros actores comunicaran que se negaban a franquear los piquetes de huelga como muestra de solidaridad. AFP