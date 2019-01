Ariana Grande es captada con exnovio

Nueva York, EEUU.

Ariana Grande fue captada con su ex novio, Ricky Álvarez, en Nueva York, reportó Daily Mail.

La cantante disfrutó de una caminata junto a Alvarez, con quien tuvo una relación sentimental en 2016.

El bailarín, que fue incluido en "Thank U Next", tema que la artista dedicó a sus ex parejas, mantuvo un noviazgo de poco más de un año con Grande.

Aunque Grande cubrió la mitad de su rostro con una mascará negra, su atuendo terminaba delatándola.

La estrella fue vista usando un abrigo extra grande con capucha y botas arriba de la rodilla.

La interprete de "Side to Side" recientemente declaró en sus redes sociales su intención de permanecer soltera el resto del año tras su más reciente ruptura con Pete Davidson, con quien estuvo comprometida.

La cantante tuvo un 2018 agitado en su vida sentimental, a principios del año dejó a su novio de dos años, Mac Miller y a las semanas inició una relación con Davidson con quien se comprometió a poco más de un mes de noviazgo; anunciaron su compromiso en junio.

Tras la muerte de Miller, por una supuesta sobredosis en septiembre, la relación de Grande y Davidson se vio afectada y la pareja terminó cancelando su compromiso en octubre de 2018.