Danna Paola, lista para volver a “Élite”

Después de despedir el 2018 en París, la actriz Danna Paola se alista para regresar a España y reunirse de nuevo con el elenco de la exitosa serie de Netflix, Élite.

“Me voy en enero a España”, confirmó sin precisar el día la mexicana, quien da vida al personaje de Lucrecia en este historia española cuya primera temporada se estrenó en octubre pasado.

La actriz dijo en entrevista que le emociona ser parte de este thriller juvenil cuya primera entrega impactó a nivel mundial.

“Este proyecto llegó a cambiarme la vida, me dejó una madurez, no soy la misma persona antes de irme a España que después de estar allá. Como actriz también aprendí un montón”, indicó. La actriz y cantante de 23 años, dijo, además, que se declara una adicta al trabajo. “Nunca me he arrepentido de nada, de hecho no puedo decir que extrañe algo que nunca viví porque siempre he estado en esto”, dijo asegurando que disfrutó trabajar en su infancia y adolescencia.

“De hecho, no me gusta tener vacaciones, por lo mismo, porque me desespero. Yo puedo estar una semana (de descanso) y ya necesito trabajar. Soy workaholic, totalmente. En el momento en el que te suceden las cosas o de repente viene un éxito, no cae como balde de agua fría porque tienes los pies bien plantados sobre la tierra”, afirmó.

“Esto es algo que me ha caracterizado con mi carrera. La humildad es la base de todo, del éxito, para mí la experiencia es una ventaja”, aseguró.

La actriz informó que en este año vienen muchos proyectos tanto actorales como musicales. “Estamos planeando bastantes cosillas. Será un 2019 lleno de Danna, estamos planeando un show y toda la cosa, así que estén pendientes”, agregó la intérprete.