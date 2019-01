Keira Knightley: “Nunca tuve un instinto maternal fuerte”

California, Estados Unidos

La actriz Keira Knightley habló de su experiencia con su esposo, el músico James Righton, y con su hija Edie. La intérprete no ha tenido reparo en hacer balance sobre un momento tan importante de su trayectoria y reflexionar sobre las motivaciones que la llevaron en un primer momento a querer convertirse en madre.

“Nunca tuve un instinto maternal demasiado fuerte, he de decir, pero también supe desde siempre que quería ser madre. Es parte de la vida y yo estoy decidida a exprimir al máximo todo lo que me pueda ofrecer, tanto como me sea posible”, reveló la artista británica al diario The Times. Keira también confesó que echa de menos la etapa en la que no tenía que preocuparse en exceso de los horarios.

“Echo mucho de menos salir de vez en cuando por la noche, era algo que me encantaba. Solía bailar hasta las seis de la mañana cuando no estaba metida en un rodaje, por supuesto, y evidentemente tener una hija supone un cambio muy importante. Era imposible mantener ese ritmo de vida, o sobrevivir haciéndolo, cuando tienes un bebé”, ha señalado.

La estrella reveló que ella es la cónyuge que sostiene la economía familiar, mientras que su esposo es el principal encargado de mantener el ámbito doméstico en perfecto orden.

“Yo soy predominantemente la que gana el pan, pero luego tratamos de criar a nuestra niña al cincuenta por ciento cada uno. Es él quien pasa más tiempo en casa, es un padre maravilloso”, concluyó.