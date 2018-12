Becky G responde a quienes la critican por su español

Estados Unidos

Becky G ha sido duramente criticada por hablar inglés, en lugar de español, en un video que ella misma subió a su cuenta de instagram.



Los comentarios negativos no se hicieron esperar ya que muchos aseguran que no parece latina ya que no habla a la perfección el odioma español.



Por lo que ella tomó la decisión de escribir un contundente mensaje en sus redes sociales a quienes la critican por esta situación.

A lo que muchos le pidieron que no fuera grosera y que entendiera que muchos de sus seguidores solamente hablan español.

Un día antes de publicar el mensaje también hizo un video en el que le cuestionaba a sus seguidores que porque la molestaban tanto por hablar en inglés.

La cantante ha estado en el ojo de la polémica porque hace unos días también recibió criticas por aparecer en un video mostrando su rostro sin una gota de maquillaje, pues los ojos de la famosa se veía muy diferente.