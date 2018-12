Hija de Jennifer López canta junto a las hijas de Alex Rodríguez

Estados Unidos

Un tierno momento en familia compartió Jennifer López de su hija cantando junto a las hijas de su pareja, Alex Rodríguez.

Las tres adolescentes aparecen sentadas en un sillón y cantando la canción Can't Help Falling in Love al ritmo de un ukulele.

Fue la propia JLo quien grabó el momento y lo compartió en su cuenta de instagram, lo que de inmediato, desató miles de comentarios afirmando lo lindas que lucen Emme, Natasha y Ella.

El año pasado JLo aplaudió a Natasha cuando cantó frente a un grupo de personas en casa. La pasada Navidad, vio orgullosamente desde su asiento cómo su hija Emme se presentó en el desfile navideño 2017 de su escuela.

Además, la familia López Rodríguez ha disfrutado de unas bonitas celebraciones navideñas en familia.