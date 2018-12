Felicity Jones lucha contra el sexismo

California, Estados Unidos

En la pantalla grande, los héroes usan capas. Sin embargo, en la vida real, quizá usen batas quirúrgicas, uniforme de soldado o, por qué no, la toga de un juez. Felicity Jones está familiarizada con ese último atuendo, después de haber conocido a una de sus heroínas: la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Ginsburg, a quien interpreta en el nuevo filme On the Basis of Sex. “El primer día me la pasé diciéndole ‘Ruth’ por error, cuando había que llamarla ‘jueza’”, dijo la actriz británica.

“El desafío era hacerle justicia a su película. Se trata de una mujer que cambió a Estados Unidos. Es una verdadera superheroína”, dijo Jones, de 35 años. Con su reciente estreno en Estados Unidos, On the Basis of Sex de Mimi Leder cuenta la historia de los primeros años en la vida de Ginsburg y se enfoca en su lucha por los derechos igualitarios y el sexismo que tuvo que soportar a lo largo de su camino a la Corte Suprema. Armie Hammer coprotagoniza el filme como Martin Ginsburg, el esposo de la futura jueza. El filme tuvo un acceso único al tema, porque el guion fue escrito por Daniel Stiepleman, su sobrino.

La abogada Ruth Ginsburg luchó por los derechos de la mujer en una sociedad dominada por hombres.





Legado

La película comienza con Ginsburg cuando era una joven abogada en los años sesenta, luchando para que la tomaran en serio en un mundo de hombres. Terminó por obtener el primer lugar de su generación en la Facultad de Derecho de Columbia, pero no pudo conseguir trabajo porque las firmas de abogados se rehusaban a contratar mujeres. “La mayoría de nosotros tiene en la mente una imagen maravillosa de la jueza”, dijo Jones.

“Con su toga y sus cuellos blancos, pero la historia es mucho más profunda de lo que sabemos”. Ginsburg estaba en su primer año en la Facultad de Derecho de Harvard, donde era una de solo nueve mujeres en una generación de casi 500, cuando le diagnosticaron cáncer a su esposo, quien pertenecía a la generación precedente. Ginsburg siguió estudiando mientras cuidaba a su esposo y a su hija pequeña. Cuando él se graduó y consiguió un empleo en Nueva York, ella se cambió a Columbia para acompañarlo.

“Provenía de circunstancias muy modestas y tuvo que enfrentar retos y problemas. Las probabilidades siempre estaban en su contra. Era una fuereña. El sistema no estaba diseñado para que ella encajara en él, así que tuvo que cambiar las reglas”, explicó Jones.

Para Jones, la jueza era una auténtica heroína. “Me la pasé pensando en ella como si estuviera en la misma vena que Rocky, porque es una mujer tenaz.

La derribaban, pero ella se levantaba una y otra vez. “Esa era mi inspiración cuando iba al trabajo. Pensaba en todas esas derrotas”, dijo Jones.

Armie Hammer y Felicity Jones interpretan a los esposos Martin y Ruth Ginsburg, respectivamente.

Preparación

Para interpretar a Ginsburg, Jones usó lentes de contacto especiales y practicó caminar como la mujer a la que interpretaría. También trabajó con un entrenador vocal y escuchó horas de grabaciones de Ginsburg en la corte. “Estaba obsesionada con la manera en que pronunciaba las vocales”, contó la actriz. “Soy obsesiva con los detalles cuando acepto un papel. Me vuelvo meticulosa respecto de cómo se comporta, camina y habla esa persona. En cuanto al aspecto físico, tuve que trabajar de cerca con los departamentos de maquillaje y vestuario. Busqué imágenes de ella desde los años cincuenta hasta los setenta, y observé su rostro de una manera muy detallada”, continuó.

Esa atención a los detalles se extendió hasta sus dientes. “Yo tengo dientes ingleses horribles. Quería que me pusieran una dentadura para imitar la silueta de su boca. Pasé mucho tiempo en el dentista intentando hacer que lucieran de la manera adecuada”.

Si eso suena a una tortura, una idea llevada demasiado lejos, entonces es porque no eres Felicity Jones. “Me encanta convertirme en otra persona. Quiero vivir bajo su piel de una manera vívida e inspiradora”.

Desde luego, eso es difícil cuando ya hay alguien que tiene ese papel, y todavía más si conoces a esa persona. “Tuvimos la gran oportunidad de conocerla a nivel personal, y pude saber más de ella”. Al principio se sintió muy nerviosa, admitió Jones. “Recuerdo que todos estábamos esperando nerviosos afuera de su despacho privado en la Corte Suprema”, recordó riendo. “Cuando entramos, ella no podía quitarle los ojos de encima a Armie Hammer. Se mostró muy abierta”, continuó Jones.

“Nos acogió de manera maravillosa y nos hizo sentir muy cómodos. Se permitió ser un libro abierto”, concluyó la británica.