Angelina Jolie no descarta incursionar en política

California, Esatdos Unidos

La actriz Angelina Jolie no descarta meterse en la política y está dispuesta a ir “donde se le necesite”, según declaró en una edición especial del programa Today de BBC Radio 4.

El presentador Justin Webb le preguntó si se encaminaba hacia la política, a lo que la intérprete, conocida por su implicación en causas humanitarias, indicó que no cierra ninguna puerta.

“Si me hubieras preguntado hace veinte años, me habría reído. Realmente, no lo sé”, manifestó Jolie.

“Siempre digo que iré donde se me necesite. No sé si estoy preparada para la política, pero también he bromeado sobre (el hecho de) que no sé si me queda ya algún esqueleto en el armario (posibles secretos o indiscreciones personales). Pero, sinceramente, haré lo que crea que puede cambiar las cosas”, afirmó.

“Sé cómo trabajar con los gobiernos y tengo experiencia también con militares, así que me encuentro en un punto intermedio muy interesante en el que puedo conseguir muchas cosas”, agregó Jolie.

De esta forma, Angelina ha superado ese miedo a no ser tomada en serio o a ser vista como otra celebridad más que sacaba los pies del tiesto, lo que ella misma atribuía en el pasado a esa reticencia que sentía cuando comenzaba a plantearse la posibilidad de presentarse como candidata a algún cargo oficial.