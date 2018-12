Ed Sheeran, el que más vende

Los Ángeles.



El artista que vende más boletos para sus conciertos en los últimos años es Ed Sheeran.

El pelirrojo británico, de 27 años, logró vender 4,860,482 entradas para los 94 conciertos que dio a lo largo de 2018 en 53 ciudades, con lo cual recaudó más de 433 millones de dólares, según el informe de taquilla que prepara anualmente la revista Pollstar, especializada en tours.

La suma supera con creces a la de Taylor Swift, segunda en la lista, que recaudó $345 millones en 2018, y duplica la obtenida por Beyoncé y Jay-Z, quienes recaudaron $254 millones en su gira conjunta.



Le siguen Pink, Bruno Mars, Eagles, Justin Timberlake, Roger Waters, U2 y Rolling Stones.

Aunque Taylor ocupa el segundo lugar de las giras con más ganancias, le ganó a The Rolling Stones al superar en 6 meses los $245 millones de la gira de ellos de dos años. ‘On The Run II’ ubica a Jay-Z y Beyoncé en tercer puesto, luego de cantar en 15 ciudades del Reino Unido y Europa y un total de 21 fechas en Estados Unidos.

El mejor año



Este hito en la carrera del intérprete de Thinking Out Loud muestra el progresivo ascenso que el británico ha protagonizado desde el lanzamiento de su primer disco, en 2011. Este año ha cosechado sucesivos premios por su último álbum, ÷ (Divide), entre los que destacan los dos Grammy obtenidos en enero, en las categorías Mejor Interpretación Vocal Pop Solista, por Shape of You, y Mejor Álbum Vocal Pop.



En siete años de carrera lleva cuatro Grammy y 13 nominaciones. Además, este año dejó la soltería. Tras anunciar su compromiso con su novia, Cherry Seaborn, en enero, el cantautor se ha dejado ver los últimos meses con un anillo que ha confirmado su secreta boda.