Famosos afroamericanos piden a Travis Scott no participar en el Súper Bowl

Atlanta.



Mientras el rapero Travis Scott negocia participar como invitado especial en el show del medio tiempo del Súper Tazón 53, colegas como Jay-Z quieren convencerlo de no aceptar la propuesta y unirse al boicot contra la NFL.



Esto, en solidaridad con el afroamericano Colin Kaepernick, quien era mariscal de los 49s de San Francisco y se convirtió en estandarte de las protestas raciales en Estados Unidos.



En un partido oficial, durante la interpretación del himno estadounidense, Kaepernick decidió arrodillarse para denunciar la desigualdad racial y la brutalidad policial contra los afroamericanos y las minorías en el país. Hoy no tiene equipo; además, el presidente Donald Trump ha criticado a quienes han imitado su postura.



Duda



Según Variety, Jay-Z, esposo de Beyoncé, quiere pedirle a Scott no actuar en el show de medio tiempo, el cual se celebrará el domingo 3 de febrero en el Estadio Mercedes-Benz, en Atlanta. La fuente menciona que Cardi B también estaría interesada en ser parte del espectáculo.



En octubre, Rihanna se sumó a la causa y declinó ser invitada al evento. La actriz y modelo Karrueche Tran fijó su postura respecto a la posibilidad de que Scott aparezca ahí. “Pienso que no es una buena idea. Realmente espero que eso no suceda”, dijo.



Una persona cercana a Scott comentó que estaba cerca de llegar a un acuerdo y confirmó que, al menos, encabezará el concierto anual de Pepsi previo al juego, que será el 1 de febrero también en Atlanta. Se rumora que Maroon 5 protagonizaría el espectáculo del medio tiempo, aunque ni sus representantes ni la NFL lo han confirmado oficialmente.