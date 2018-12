Drew Barrymore comparte su sorprendente cambio al perder 12 kilos

Estados Unidos.

La actriz Drew Barrymore (43) compartió algunas instantáneas de antes y después, mostrando su impresionante cambio al perder 25 libras, algo que logró con mucho trabajo, alimentación saludable y ejercicio.

"Cuando miro Instagram, me hacen pensar que debería estar en mi mejor momento. Pero la mayoría de los días, carezco de coherencia debido a la vida real", escribió la actriz de 43 años y madre de dos niños. "Solución: con las personas adecuadas ... podemos hacer realidad nuestros objetivos", escribió la estrella de Santa Clarita Diet.

"Aquí estoy yo en una postura anterior y luego 25 libras más tarde en el mismo lugar", agregó Barrymore, refiriéndose a una foto de ella con una camisa blanca ajustada seguida de una instantánea de sí misma donde se ve más esbelta mientras abraza a su entrenadora, Marnie Alton. "¡Puedes decir que mi cara es mucho más delgada!", agregó la intérprete.

La actriz agradeció la ayuda a su entrenadora Marnie Alton.

Barrymore admite que ponerse en forma requiere "mucho trabajo", incluida la elección de comidas y ejercicios saludables y "luchar como un león" para alcanzar sus metas.

Barrymore elogió a Alton por ser alguien a quien puede recurrir cuando siente que necesita consejos, y agradeció a la entrenadora profesional por ayudarla a perder peso y transformar su salud en solo tres meses.

Drew Barrymore logró perder 25 libras.

La publicación inspiradora se produce en medio de una serie de mensajes sinceros que la actriz ha estado publicando en los últimos días, brindando a sus seguidores una visión más profunda de su vida personal.

Poco después de publicar sobre su impresionante pérdida de peso, Barrymore también habló sobre su divorcio de su exmarido Will Kopelman.

"Érase una vez ... Recuerdo haber leído un artículo que decía que había conseguido mi final feliz después de todo", escribió Barrymore en Instagram este viernes. "Mirando esta imagen, seguramente se ve de esa manera. Y luego, como muchas veces en la vida para todos nosotros, nuestros planes cambian y nuestros sueños se ajustan".

"Pero eso no significa que cada segundo no valga la pena... Después de todo, logré mi sueño. 2 niñas sanas. Will y yo seguimos maravillados por lo que hicimos y tratamos de ser los mejores padres que podemos ser. No siempre es fácil y el punto es ... nada en la vida lo es. ¡Pero eso no significa que cualquier amargura supere lo tiempos dulces!"

Barrymore y Kopelman, que comparten dos hijas, Olive, 6 y Frankie, 4, se separaron en septiembre de 2016. Desde entonces la actriz ha dedicado la mayor parte de su atención a sus hijas y su carrera.".