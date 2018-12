Alistan documental de RBD a 14 años de su adiós

Ciudad de México.



La cantante Dulce María aseguró que el documental del grupo RBD en el que se encuentra trabajando el productor Pedro Damián sería un buen regalo para los fans que aún escuchan las canciones.



Por el momento, la exintegrante del grupo aún no sabe qué aspectos contendrá este material, sin embargo confía en que, previo a que se lance, Pedro Damián se ponga en contacto con los involucrados para saber su punto de vista.



“Sé que hay muchas horas de material que se tienen qué editar. Pedro es uno de los más comprometidos en hacerlo, pero no lo puede hacer solo, debe haber gente e inversionistas detrás para que se haga realidad. Creo que sería muy justo darle ese regalo a toda esa generación de fans que nos siguieron. Cuando eso esté nos hablarán para ver qué hacemos”, afirmó la cantante.



En octubre y a 14 años de que se formara RBD se filtró el tráiler, en las redes sociales, sobre el proyecto que prepara el productor.



En el vídeo se muestran escenas del grupo durante conciertos, la euforia que despertaron en sus fans, presentaciones en televisión y recibiendo premios musicales.



En cuanto a un posible reencuentro del grupo, Dulce María dejará que el tiempo sea el que decida.“Creo que pronto no se va a dar (un reencuentro), pero creo que algún día la vida nos podría hacer coincidir de nuevo.



Ahorita cada uno está luchando, viviendo sus sueños y eso es válido, pero también fue algo fuerte que sería bonito homenajear y agradecerle a la gente”, sostuvo.



Por el momento, la intérprete de “Ya no” se encuentra en espera del lanzamiento de su disco, Origen.



Mientras eso sucede, la también actriz anunció que regresará a las pantallas con una serie cómica para Televisa.