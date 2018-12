Eduardo Yáñez amenaza a periodistas

Ciudad de México, México.

Eduardo Yáñez afirmó no tener enemistad con los medios de comunicación, pero sí con dos reporteros de espectáculos.

Hace un año el actor fue señalado de agresivo por haber golpeado a un reportero del programa El Gordo y la Flaca por un cuestionamiento sobre su hijo, quien lo acusó de ser un mal padre, aún así Yáñez reiteró que el problema solo era con los periodistas porque se metieron con su familia.

Durante una entrevista con el programa Hoy el actor de "Fuego en la sangre" habló sobre su postura tras el rompimiento con la actriz África Zavala y el reciente escándalo por la demanda interpuesta por Francisco "Paco" Fuentes, el periodista cacheteado que busca una indemnización de parte del actor a través de una demanda por daño físico y emocional.

"Quiero dejar claro esta onda con la prensa, primero yo no tenía ninguna enemistad con ninguna prensa, pero siempre he sido como soy, siempre que se me preguntó de mi vida personal evité el tema, lo evité de una manera educada.", dijo el actor al show matutino de Televisa.

"Mi enemistad ya directa con ciertos miembros de la prensa de espectáculos fue cuando fotografiaron a mi mamá en un estado de salud deplorable." dijo el actor.

También mencionó que algunos reporteros han dicho que es un vicioso y adicto, pero él objetó que si fuera cierto, no tendría la figura que posee.

"Yo sí tengo fotos de un enano, siéndole infiel a su mujer con otra mujer. Y tengo fotos de otro güey alto con unos chavitos, y no fotos de a lo mejor estaban haciendo esto, pero parece lo otro, no, no, bien buenas las fotos, y si me siguen ching. las voy a subir (a las redes)", advirtió el mismo show.

Aunque no mencionó nombres se presume que estos serían Daniel Bisogno y Gustavo Adolfo Infante.

De Bisogno, presentador de Ventaneando, había comentado sobre su presunta homosexualidad en una entrevista hecha para La Saga.

El galán de telenovelas aprovechó para aclarar que a pesar de estar molesto con su primogénito mantiene contacto con él, además de mencionar que estará viajando a Los Ángeles, EEUU, para reunirse con su hijo, Eduardo Yáñez Jr, y conocer a su nieto.