“To Catch a Thief” a la televisión

España.



El clásico de Alfred Hitchcock To Catch a Thief, que protagonizaron Cary Grant y Grace Kelly, será una serie cuyo rodaje se desarrollará el año próximo en España y Argentina y contará con Javier Olivares (El ministerio del tiempo) como productor ejecutivo.



Detrás del proyecto, cuyo elenco aún no se conoce, están Paramount Network España, Viacom International Studios y Viacom International Media Networks Southern y Western Europe, Middle East and Africa.



Para Laura Abril, vicepresidenta de Ventas de Editorial Multibrand Iberia (perteneciente a Viacom), To Catch a Thief confirma la estrategia del canal en España como productor de contenidos propios, siguiendo la línea que iniciaron en junio para el lanzamiento de Paramount Network con Alaska & Mario. El huracán mexicano como primera producción local, indicó en una nota.



En la cinta de 1955, Hitchock hace salir de su retiro voluntario al exladrón John Robie, tras la caza de otro amigo de lo ajeno con predilección por las joyas y diamantes. Su modus operandi es rápido y sigiloso, como un gatito, las mismas maneras que le valieron su apodo a Robie: el Gato. Así que a Robie no le queda más remedio que descubrir al verdadero ladrón para demostrar su inocencia.