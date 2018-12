J.J. Abrams y Jennifer Garner, otra vez juntos

España.



Doce años después de que Alias catapultara al guionista J.J. Abrams a la fama, así como a la protagonista de la serie, Jennifer Garner, ambos se reunirán para hacer una nueva ficción de la mano de Apple.



Según Deadline, Apple ha ordenado esta miniserie dramática, de una hora de duración y titulada My Glory Was I Had Such Friends.



La ficción estará basada en las memorias de Amy Silverstein publicadas en 2017 que narran la historia de un grupo extraordinario de mujeres que apoyaron a la protagonista mientras esperaba un segundo trasplante de corazón. La serie, producida por Bad Robot Productions en asociación con Warner Bros. Television, contará con Karen Croner como guionista y productora ejecutiva.