Paris Hilton no confía en Lindsay Lohan

Los Ángeles, Estados Unidos.



Paris Hilton sigue sin confiar en Lindsay Lohan, aunque esta afirme haber encontrado la paz y la serenidad.



“Lindsay es una de esas personas de las que no termino de fiarme. Y solo quiero a mi alrededor energía positiva y gente que me transmita buena vibra”, dijo a la radio SiriusXM.



La socialité recordó cómo Lindsay se coló en una fiesta donde ella acudió con Britney Spears, en 2006. “Brit y yo habíamos salido esa noche y Lindsay se nos unió sin ser invitada. Britney y yo decidimos que queríamos irnos y Lindsay empezó a perseguirnos y se metió en el carro con nosotras, pero yo no quise humillarla delante de los paparazis”, expresó.