Quentin Tarantino enfrenta a ladrones

Los Ángeles, EEUU.

Quentin Tarantino ahuyentó a dos ladrones que irrumpieron en su casa de Los Ángeles este domingo, informaron policías al sitio TMZ.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche en la casa del cineasta, ubicada en el barrio de Woodrow Wilson Drive. Dos hombres irrumpieron en el inmueble para robar "joyas y otros bienes", sin contar que el director de Perros de Reserva se encontraba en el interior.

El realizador confrontó a los ladrones, quienes emprendieron la huida con varias pertenencias extraídas de la casa. Al parecer, los sospechosos ingresaron al hogar de Tarantino tras romper una ventana.

El Departamento de Policía de Los Ángeles se está encargando del altercado y están analizando videos de vigilancia del vecindario, con la esperanza de identificar a los dos hombres.

Dicho allanamiento ocurre sólo unas semanas después de la boda de Tarantino con Daniella Pick.

El cineasta, de 55 años, se encuentra inmerso en la postproducción de su noveno largometraje, Once Upon a Time in Hollywood, el cual estará protagonizado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Filmado durante el verano y el otoño de este año, el filme se ubica en 1969, en Los Ángeles, y relata la lucha de una estrella de televisión y su doble de riesgo para triunfar en la Meca del Cine.

La historia de ambos personajes colisiona con los infames asesinatos perpetrados por la Familia Manson el 9 de agosto de ese mismo año.

La cinta, que se estrenará el próximo 26 de julio, también cuenta con la participación de Al Pacino, Margot Robbie, Kurt Russell, Michael Madsen y Tim Roth, entre otros actores.