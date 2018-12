Ana Brenda Contreras confirma su ruptura con Iván Sánchez

Ciudad de México.



La actriz mexicana Ana Brenda Contreras ha concedido una entrevista a la revista ¡HOLA! en la que anunció su separación con Iván Sánchez.



“Iván y yo estamos ahorita en un proceso que no podemos vernos mucho físicamente. Lo amo, lo adoro y es una persona superespecial”, dijo.



“Nos seguimos hablando y siempre vamos a estar el uno en la vida del otro. No sé que pueda pasar mañana. Es imposible forzar algo cuando estás tan lejos... Yo no tengo un solo día libre grabando la serie (Dynasty) y él también está metido de lleno en su carrera de vuelta en España con un proyecto”, agregó.