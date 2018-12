Juan Darthés hospitalizado tras ser acusado de violación

Argentina.

El actor argentino Juan Darthés, fue ingresado de emergencia al hospital un día después de haber sido acusado públicamente de violación por la actriz Thelma Fardin, informó La Nación.

Este martes la Fardin, de 26 años, con el apoyo del grupo Actrices Argentinas, denunció durante una conferencia de prensa haber sido violada por el actor mientras estaban de gira en Nicaragua con la producción juvenil "Patito Feo" en 2009, en ese entonces ella de 16 años y él de 45.

Según medios argentinos Darthés fue ingresado al hospital debido a un cuadro de hipertensión justo este miércoles, después de las declaraciones de Fardin.

La también actriz de "Soy Luna", detalló en un crudo video como el actor la había asaltado sexualmente: "Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no”, afirmó Fardín.

Ante la grave denuncia, que es ya la tercera contra el actor, Darthés negó el hecho en las redes sociales:"¡No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la Justicia. Gracias, Fernando Burlando por escucharme", escribió en las redes mencionando a su abogado Burlando.

El actor, ahora de 54 años, ya había sido denunciado por las tres actrices Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos, aunque el artista acusado fue declarado inocente en estos casos.

Mientras tanto la figura del actor comienza a tambalear tras las declaraciones de Thelma Fardin.

El presidente de Argentina Mauricio Macri comunicó en Twitter que un spot contra la violencia de género donde Juan Darthes participa, sería retirado por respeto a la denuncia de Fardin.

Mientras que la La Asociación Argentina de Actores suspendió la afiliación al galán de telenovelas argentinas.

Sumado a esto muchos famosos que lo defendían pese a las anteriores denuncias de abuso sexual han retirado su apoyo de manera pública.