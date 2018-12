Michael B. Jordan regresa al ring

Los Ángeles, Estados Unidos.



Un día, hace 20 años, un niño de 11 años se encontraba inquieto en el sillón de un consultorio médico en Newark, Nueva Jersey, esperando a que terminara la cita de su madre. Ese día ella no pudo conseguir una niñera, así que se lo llevó en contra de su voluntad.



Su madre salió y, el niño por fin se levantó para marcharse. “La recepcionista me miró y le dijo a mi madre: ‘Sabe qué, debería iniciar a su hijo en el modelaje’”, recordó Michael B. Jordan. “Mi cabeza explotó, porque ahí estaba yo, un niño de apariencia extraña despatarrado en el sillón. ¡Modelaje! Era lo último en lo que cualquiera hubiera pensado al verme”.



Por otro lado, su madre no lo creía así. “Me colé en una audición y terminé consiguiendo el trabajo”, comentó Jordan. “Como dicen, el resto, es historia”.

Los actores Dolph Lundgren y Florian Munteanu.

Así es. Actualmente, Jordan, de 31 años, no necesita colarse en las audiciones… en ocasiones, ni siquiera necesita ir a una audición. Gracias a la aclamada Friday Night Lights (2009-2013) y a exitosas películas como Fruitvale Station (2013), Creed (2015) y Black Panther (2018), Jordan es reconocido en Hollywood y, de hecho, es muy solicitado.



Internacional



Ha sido actor de cine desde que Ryan Coogler lo seleccionó para interpretar a un joven acribillado por la policía en Fruitvale Station (2013), y luego como Adonis Johnson, el hijo perdido durante mucho tiempo del boxeador Apollo Creed (2015). La cinta significó el resurgimiento de la serie del boxeador Rocky de Sylvester Stallone y tuvo ganancias de 173 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.



A principios de este año, Jordan participó en Black Panther, donde interpretó al villano Erik Killmonger, una cinta que alcanzó 1,300 millones de dólares a nivel mundial.

Sylvester Stallone regresa como Rocky Balboa.

En otras palabras, Jordan está que arde y le añade un poco de eso a Creed II, que se estrenará el 21 de noviembre.



En la secuela, retoma su personaje de Adonis Johnson, quien en la primera película acogió el legado de su padre fallecido y se convirtió en boxeador, bajo la tutela del mejor amigo de su padre, Rocky Balboa (Stallone). La secuela confronta a Adonis con Viktor Drago (Florian Munteanu), hijo de Ivan Drago (Dolph Lundgren), quien fue el responsable de la muerte de Creed, padre en el cuadrilátero en Rocky IV (1985).



“Se trata del capítulo siguiente de la historia de Adonis”, dijo Jordan. “Nos reunimos unos años después y descubrimos que sigue teniendo asuntos no resueltos. Sí, ha tenido algo de éxito, pero le sucede lo mismo que a muchos hijos que viven bajo la sombra de sus padres. La sombra de Apollo Creed es enorme, incluso después de su muerte. Sigue evitando que su hijo haga lo que debe hacer, pero Adonis sigue intentando abrirse camino, a pesar de que sigue teniendo muchas dudas que jamás tendrán respuesta porque no puede preguntárselas a su padre”.

Tessa Thompson regresa como la pareja de su personaje.

Stallone regresa como Rocky Balboa. El excampeón ahora es un hombre solitario que ha sobrevivido a su esposa y a sus mejores amigos.



“Su misión es impulsarme”, señaló Jordan, “pero no desea que yo boxee su pelea. Sostuvo a mi padre en sus brazos después de que Ivan Drago lo asesinó en el cuadrilátero. Tiene miedo de que yo también muera”.



El personaje que se ha convertido en el papel distintivo de Jordan llegó a él casi por casualidad.“Ryan Coogler se me acercó y preguntó si quería interpretar al hijo de Creed”, recordó el actor riendo. “Básicamente le respondí: ‘Súper’. Así de sencillo”.

El actor comió con mucha proteína e hizo ejercicio por 4 meses.

“Lo interesante es que ni siquiera habíamos rodado ‘Fruitvale Station’”, continuó. “Así que en realidad fue como preguntar: ‘¿Quieres interpretar al hijo de Apollo Creed, algún día, si se concreta?’”.



No hace falta decir que no se iba a concretar a menos que Stallone accediera a lanzar otra franquicia basada en Rocky, pero Jordan estaba emocionado.