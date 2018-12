Luis Miguel causa indignación al dar concierto en aparente borrachera

Ciudad de México, México.

Luis Miguel sigue dando de qué hablar en su gira México Por Siempre, ya que en su última presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, los asistentes se quejaron del pésimo concierto.

El "Sol de México" subió al escenario con más de una hora de retraso y en presunto estado de embriaguez, al punto de olvidar las letras de sus éxitos.

Ante el mal espectáculo ofrecido, el cantante recibió una oleada de comentarios negativos y quejas de usuarios en las redes sociales como Twitter donde exigían el reembolso de los boletos.

"@AuditorioMx Luis Miguel drogado? No se le entiende nada, no canta nada, no sabe ni donde está!!! Que tristeza, que falta de respeto... Increíble que no quede nada de quien fue... #LuisMiguel", escribió una fanática.

Otra asistente pidió que le devolvieran su dinero. "@AuditorioMx @Ticketmaster_Me @Profeco @LMXLM Mejor Cancelen!! Qué terror que se atrevan a presentarse así de borracho #devuelvanmemidinero".

"@LMXLM ya llevas más de media hora de retraso en tu concierto con localidades súper agotadas. ¿Puedes salir, por fa?", escribió un usuario refiriéndose a la impuntualidad del cantante.

Algunos descargaron su inconformidad dando rienda suelta a su imaginación en redes sociales

Esta no es la primera vez que Luis Miguel causa indignación por subir al escenario en aparente estado de ebriedad, el pasado 19 de noviembre 10 mil fans lo abuchearon por abandonar el escenario del Auditorio Nacional en repetidas veces.

La gira del cantante ha estado envuelta en la polémica, ya a comienzos de octubre los medios internacionales hicieron eco de las denuncias de seguidores del cantante, que a través de redes sociales señalaron el comportamiento deplorable de Luis Miguel hacia su banda y sus operarios.

El Sol, que recién ganó dos premios Grammy por su disco ¡México Por Siempre!, parece estar tirando por la borda la popularidad ganada después de que su serie biográfica en Netflix reviviera su carrera y catapultara su popularidad entre el público joven.