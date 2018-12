Lucero defiende a su hija de las malas críticas

México.



Injustas le parecen a Lucero las críticas que ha recibido su hija, tras hacer su debut en el mundo de la música junto a su padre, Manuel Mijares.



Y es que en redes sociales le han hecho comentarios negativos sobre el aspecto físico de su retoño, llamada también Lucero, quien tiene algo de sobrepeso y el cabello muy alborotado.



“Los artistas y las personas públicas están sometidas a muchísimas críticas y de todo tipo, unas constructivas, unas muy positivas y bonitas, y otras muy negativas que no sirven más que para bloquearlas.



No es el lanzamiento (de su hija como cantante)... Ella canta muy lindo y le gusta mucho cantar, yo no me atrevería a ofender ni a herir a nadie y menos a un niño, a un joven y menos a alguien que no es un personaje público como tal”, aseguró Lucero.