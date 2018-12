Varios famosos reaccionan a la renuncia de Kevir Hart a presentar los premios Óscar

Los Ángeles, Estados Unidos.



Tras la polémica que causó la renuncia de Kevin Hart para presentar los premios Óscar, diversos famosos se pronunciaron al respecto.



El actor pidió perdón por los comentarios homofóbicos que había publicado.

LEA: Kevin Hart renuncia a presentar los Óscar por una polémica de tuits homófobos



“Pido perdón sinceramente a la comunidad LGBTQ por mis contenidos insensibles del pasado. Lamento haber hecho daño a la gente... Estoy evolucionando y quiero seguir haciéndolo. Mi meta es unir a la gente y no dividirla. Mucho amor y agradecimiento a la Academia. Espero que nos encontremos de nuevo”, tuiteó Hart.



La actriz Jamie Lee Curtis calificó de hipócrita la disculpa de Hart. “La homofobia no es positiva”.



Busy Philipps envió varios mensajes postulándose e incluso recomendando a colegas como Sarah Silverman e Issa Rae para conducir la ceremonia.



“Oye, Óscar, dos palabras para ti: Patton Oswalt. Es gracioso, de lengua afilada, y sabe de cine”, fue la sugerencia que hizo en la red el escritor Stephen King.



Ricky Gervais, quien ya ha conducido la premiación, mostró su ironía. “La única vez que un comediante me ofende es cuando se disculpa”.



Algunos lamentaron la decisión de Hart, pues creen que sienta un precedente. “¿Un comediante dice algo que ofende a la gente y se niega a disculparse? ¿Qué puedo decir? ¡Que se jodan si no pueden aceptar una broma! Bien hecho #KevinHart”, dijo el también actor D. L. Hughley.