Tara Reid demanda a productores del filme “Sharknado”

Nueva York, Estados Unidos.



La actriz Tara Reid demandó a los productores de la cinta Sharknado por 100 millones de dólares por utilizar imágenes con su parecido en máquinas tragamonedas sin su consentimiento, reportó The Blast.



Reid interpretó a April en una de las cintas de la franquicia, y afirmó que su contrato con Asylum Entertainment y SYFY Media Productions no le dio a los productores el derecho de usar y beneficiarse con su imagen en productos de juego o alcohol.



La estrella acusó en documentos judiciales de falsa aprobación y aprobación indebida de la imagen de una celebridad a los productores, y está buscando retribución económica por daños sustanciales. El contrato de la celebridad declaró que ella no quería que su rostro se utilizara en artículos relacionados con el tabaco o cosas de índole sexual.