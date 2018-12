Amante de Offset pide perdón a Cardi B

Estados Unidos.

Luego de que Cardi B anunció que se separaba del padre de su hija, el rapero Offset y de inmediato se abrió la caja de pandora, donde una posible infidelidad con una tercera en discordia sería la causa de la ruptura.

Se trata de la modelo Summer Bunni, quien aparece en el video "FEFE" de Nicki Minaj (enemiga de Cardi) y Tekashi 6ix9ine, con quien el integrante del trío de rap Migos habría tenido un encuentro íntimo según la filtración de unas imágenes de conversaciones entre ambos fechadas el 28 de junio.

Tras el anuncio de separación que hizo Cardi, la modelo sintió remordimientos y publicó en Instagram un video donde se disculpa con la cantante.

"No he hablado con Cardi, pero me gustaría que supiera que soy una persona auténtica y que no estoy aquí para destruir una familia o para estropear lo que ha construido con su marido.

"Ver el dolor de otra mujer no me trae ninguna alegría, lo que hice no fue divertido", aseveró.

"Siento mucho que sucediera todo esto y siento no haber sabido valorarme más como mujer, y solo espero que ella pueda superar todo esto. Sé que Offset y ella se quieren mucho, era evidente, así que mi esperanza es que sabiendo esto pueda centrarse en ese amor que se tienen", dijo entre lágrimas Bunni

Cardi B dijo que ella y el padre de su hija quedarán como amigos.