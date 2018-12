Echan a hija de Luis Miguel de un restaurante en EEUU por hablar español

Redacción.

La hija del cantante Luis Miguel, Michelle Salas, fue víctima de discriminación en EEUU por hablar español.

Por medio de su cuenta de Instagram, Salas compartió un video y contó como sufrió de racismo y fue expulsada de un restaurante el pasado martes.

La hija de "El Sol de México" y la actriz Stephanie Salas, contó que fue a cenar en compañía de sus amigas hasta que una mujer se acercó para cuestionarla por el idioma que usaba.

Lea más: Yaritza Owen: El antes y después de la bella hondureña

"Estaba en un restaurante y una chica me dijo: 'Por favor, no hables español’, y yo me quedé como ‘¿qué?’. Y ella replicó ‘Sí, deja de hablar español. Regrésate a tu país’. Estaba muy enojada y me sentí cómo… es una larga historia o corta, como sea, no importa qué pasó después, lo importante es todos somos humanos, venimos de diferentes lugares, no importa qué idioma hablas o cómo te veas. Lo encontré muy acosador, muy intolerante y muy descortés”, contó en el video de Instagram.

El relato de la modelo provocó indignación por parte de sus sus fans que no dudaron en mostrar su apoyo a la mexicana.

A pesar de que Michelle es hija de padres famosos y lleva viviendo en EEUU al menos nueve años, se convirtió en otra víctima del racismo.





Los casos de discriminación contra los latinos en EEUU han aumentado los últimos meses, ya se han reportado casos de personas que arremeten contra los que hablan español.