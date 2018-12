Jenna Dewan ha llorado por Channing Tatum

California, EUA.



Aunque en el comunicado con el que dio a conocer su separación de Channing Tatum y en las posteriores publicaciones que compartió en las redes sociales exhibía un optimismo de cara a su relación futura con su exesposo, la actriz Jenna Dewan ha querido mostrar ahora la cara más dramática del proceso para dejar patente que, como ocurre con cualquier desengaño amoroso, ella también ha tenido que atravesar un necesario período de "duelo" para poder procesar lo ocurrido.



"Hay gente que me pregunta con un punto de admiración: '¿Cómo te las has arreglado para superar todo esto?'. Y tengo que decir que en ningún momento he tratado de escapar de mis sentimientos. Me dejo llevar por lo que siento, me permito llorar, me permito afrontar el duelo con naturalidad. Pero en cualquier caso esta es una de esas situaciones en las que sé que hay luz al final del túnel. El amanecer está por venir", dijo Jenna a Cosmopolitan.



Sin embargo, la protagonista de Step Up ha preferido no pronunciarse sobre el discreto romance que habría iniciado hace unas semanas con el también actor y cantante Steve Kazee, al que solo se refirió indirectamente en una ocasión al asegurar en una alfombra roja reciente que se encontraba "muy feliz" en el plano amoroso.



"Jenna se lo está pasando muy bien con Steve. Llevan saliendo ya unos meses y poco a poco su romance se está consolidando claramente. Los dos tienen muchas cosas en común y, aunque Jenna todavía piensa en Channing y le quiere mucho, sabe que ha llegado el momento de pasar página. Tiene todas sus esperanzas puestas en el futuro y cada día que pasa está más entusiasmada", explicaba a la revista People una fuente cercana a la artista.

Por su parte, Channing mantiene un romance con la cantante británica Jessie J, quien curiosamente guarda un gran parecido con Jenna.