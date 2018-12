Natalie Portman se disculpa con Jessica Simpson por juzgar su pasado

Redacción.

La actriz Natalie Portman se ha visto involucrada en una situación muy poco habitual en una estrella de su perfil a raíz de una serie de comentarios que realizó en una entrevista reciente acerca de la industria discográfica, un mundo que se entrecruza frecuentemente con el suyo pero que no había explorado a fondo hasta el rodaje de su última película, 'Vox Lux', en la que da vida a una antigua estrella infantil reconvertida en ídolo pop fuera de control.

En concreto, la oscarizada intérprete quiso reflexionar acerca del mensaje confuso que ciertas figuras de la música enviaban a su joven base de fans en su propia adolescencia citando como ejemplo una portada de la cantante Jessica Simpson en la que aparecía posando con un sensual bikini junto a un titular que proclamaba que nunca había mantenido relaciones sexuales.

Lo que probablemente no se esperaba es que sus palabras llegaran a oídos de la aludida y que ella le contestara a través de una plataforma tan pública como Instagram para criticar su intento de 'ridiculizarla' por expresar su sexualidad, sin detenerse a pensar siquiera si en aquel momento fue o no decisión suya posar en esa actitud.

"Me quedé muy decepcionada esta mañana cuando leí que te había 'confundido' por llevar un bikini en una fotografía que me sacaron cuando aún era virgen en 1999. Como figuras públicas, ambas sabemos que en ocasiones no podemos controlar por completo nuestra imagen, y que a menudo las industrias en que trabajamos tratan de definirnos y encasillarnos. Sin embargo, a mí me enseñaron a ser yo misma y a apreciar las distintas maneras en que nos expresamos como mujeres y por eso creía entonces -y ahora- que ser sexy en un bikini y sentirme orgullosa de mi cuerpo no tiene por qué ser sinónimo de que practique sexo", arranca el mensaje publicado por la estrella del pop en su perfil, en el que ha etiquetado a la actriz y en el que le ha recordado la importancia de que cada individuo pueda elegir qué ponerse, qué imagen proyectar o con quién acostarse sin ser juzgados en consecuencia, por ella o por cualquier otra persona.

La respuesta de Natalie no se ha hecho esperar y con ella ha intentado calmar los ánimos disculpándose por cualquier daño que haya podido causar.

"Gracias por tus palabras. Estoy completamente de acuerdo contigo en que una mujer debería poder vestirse y comportarse como quisiera sin ser juzgada en consecuencia. Mi única intención era explicar que me sentí confusa, como una chica que también estaba madurando bajo el escrutinio público en esa misma época, por los mensajes contradictorios que enviaban los medios sobre cómo debían comportarse las mujeres y las chicas. No era mi intención ridiculizarte y me disculpo por cualquier daño que hayan podido causar mis palabras. Siento un inmenso respeto hacia tu talento y hacia cómo usas tu voz en favor de las mujeres de todo el mundo", le ha asegurado la estrella de Hollywood, que en declaraciones paralelas al portal ET Online ha reconocido que fue un error dar nombres concretos mientras intentaba expresar su punto de vista.