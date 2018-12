Miley Cyrus vuelve triunfante a la música

Los Ángeles, Estados Unidos.



Después de estar alejada durante aproximadamente un año de la escena musical, la cantante Miley Cyrus vuelve a dar de qué hablar con su nuevo sencillo Nothing breaks like a heart.



Se trata de una canción en la que colabora con el artista Mark Ronson y cuyo videoclip ya tiene millones de visualizaciones. La polifacética artista se muestra en las imágenes con un peculiar look plateado, protagonizando una persecución policial, donde además retratan problemas como la situación política del país y el uso de armas en Estados Unidos.



Madurez



Durante la promoción del nuevo sencillo en el programa conducido por Ryan Seacrest, Miley también habló sobre cómo cambió su vida al perder su casa debido al incendio de Woolsey en Malibú, California.



“Aprendí mucho. Mi padre (Billy Ray Cyrus) siempre me dijo: ‘La vida es una serie de ajustes’ y, a veces, nunca entendemos lo que nos dicen nuestros padres hasta que comenzamos a experimentar más la vida. Estoy empezando a entender realmente lo que significa experimentar algo tan devastador y que cambia la vida como un desastre natural. Es un desafío muy profundo para ver cómo reaccionas ante la pérdida”.



Cyrus dijo que tenía dos opciones: “Podía elegir sufrir de estrés postraumático o crecimiento postraumático. Entré en mí misma y encontré ese crecimiento, y dije: ‘¿Qué voy a hacer al respecto?’ Y ser un miembro activo de mi comunidad, no como una figura de celebridad, sino como vecino, ha sido una gran experiencia de crecimiento”, apuntó.