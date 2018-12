¿Suenan campanas de boda para Vanessa Hudgens?

Estados Unidos.

Este período festivo ha llegado repleto de alegrías para la actriz Vanessa Hudgens: la antigua protagonista de 'High School Musical' ha regresado al género de la comedia romántica que tan buenos resultados le ha dado en el pasado con la película navideña 'Intercambio de princesas', la cual ha rodado para Netflix, y el próximo 14 de diciembre cumplirá 30 años al tiempo que disfruta de una estable relación sentimental con Austin Butler.

A todos esos acontecimientos se podría sumar muy pronto uno nuevo: un posible compromiso que muchos dan ya por seguro y que bien podría materializarse antes de que terminen las navidades, según apuntan todos los rumores.

Ella, por su parte, prefiere no confirmar ni descartar esa posibilidad para no gafar la situación adelantando acontecimientos.

"A ver, obviamente llega un momento en la vida de cualquier persona en el que sienten que es lo apropiado, aunque es diferente para cada uno. Yo voy a hacer ya siete años junto a Austin y sé que soy muy feliz y que él es un compañero maravilloso, y también me siento muy agradecida de no tener que seguir saliendo en citas", ha comentado la intérprete a su paso por el podcast 'Stav, Abby and Matt Show' jugando claramente al despiste.

Lo que sí tiene claro la estrella es que celebrará su próximo cumpleaños de la mano de la compañía que le dio la fama: organizando un viaje a Disneyworld en el que sacar a relucir su "niña interior" al que seguirá una cena con sus seres queridos que, si logra salirse con la suya, girará en torno a una temática de 'El señor de los anillos' para que pueda disfrazarse de elfa.