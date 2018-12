Saoirse Ronan, la reina de la gran pantalla

Redacción.

Saoirse Ronan interpreta a María I de Escocia en Mary Queen of Scots, cinta que se estrena en Estados Unidos el 7 de diciembre.

En este drama de época, la estrella actúa al lado de Margot Robbie, quien tiene el papel de Isabel I. “Una épica historia, era territorio nuevo para ambas”, dijo Ronan en entrevista con The New York Times. “Nos hizo sentir vulnerables… de una manera estupenda, pero vulnerables, aun así. Por encima de todo, estábamos encantadas de interpretar a dos mujeres feroces”.

Basada en Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart, un libro de John Guy, el nuevo filme se trata del intento de María Estuardo de derrocar a su prima Isabel. Sus esfuerzos la llevaron a vivir como prisionera por años y finalmente a ser decapitada. “Se trata de liderazgo y mujeres en el poder”, comentó.

“También es una historia que llega en el momento preciso, acerca del viaje de una mujer. Verla ser ambiciosa y vulnerable como una líder fue un placer inmenso”.

La actriz estadounidense interpreta a María I de Escocia en “Mary Queen of Scots”.

DATOS II LOGRO. En enero de este año ganó el Globo de Oro a mejor actriz en una comedia por su papel en el filme “Lady Bird”. II DRAMA. La actriz estadounidense interpreta a María I de Escocia en “Mary Queen of Scots”. II AMBICIÓN. En la película, María trata de derrocar a su prima Isabel I de la corona, un plan que termina en tragedia.

La ironía de la película es que María e Isabel, que podrían parecer aliadas naturales en un mundo dominado en su mayor parte por hombres, se volvieron enemigas acérrimas.

“Vemos a María e Isabel en un contexto imposible en el que tenían mucho poder y responsabilidad”, comentó. “Al mismo tiempo, estaban dirigiendo dos países en un mundo de hombres, y recibieron consejos que no las beneficiaron ni a ellas ni a los países que gobernaban. De verdad necesitaban comportarse con inteligencia y apoyarse en las personas más cercanas”, dijo Ronan. “Realmente era cuestión de en quién podían confiar. Esa es una historia universal que jamás pasará de moda”.

Anhelo.

Ronan había pasado toda su vida adulta esperando interpretar a la reina de Escocia, que sufrió un destino fatal.

“Acepté interpretar a María cuando tenía 18 años”, dijo Ronan, que ahora tiene 24. “Han pasado seis años muy interesantes. He estado con este proyecto desde que dejé de ser adolescente y estaba entrando a la adultez”. En varios momentos el proyecto parecía estar muerto, pero ella jamás renunció a la idea de interpretar a María.

“María siempre estuvo en mi mente. Mientras esperábamos para saber si algún día filmaríamos la película, siempre me preguntaba cómo lo haríamos y por qué. Cuando todo se hizo realidad, me empapé de la época investigando al respecto”. En ese entonces, se enteró de que el problema más grande que tenían ambas reinas era la comunicación. “Había mucha tensión en esa época, pero a menudo tenían que dejar que se acumulara. Se la pasaban esperando a que llegara una carta. Toda la relación entre ambas mujeres se basaba en largos períodos en los que simplemente trataban de comunicarse. No podían tomar un celular y enviar un mensaje texto”, bromeó Saoirse.

Trayectoria.

Ronan ha interpretado papeles contemporáneos desde que comenzó su carrera como actriz infantil. La intérprete, cuyo nombre significa “libertad” en irlandés, nació en el Bronx. Sus padres, ambos irlandeses, son una niñera y un actor. Cuando tenía 3 años, la familia se mudó de regreso a Dublín, la ciudad natal de sus padres, y ahí creció. No había un gran plan para que fuera actriz. “Todo sucedió por casualidad”, dijo Ronan. “Fue un paso tras otro, con base en la idea de que mi papá era actor. Quería tratar de seguir su ejemplo. Además, me rodeaban actores, directores y gente creativa desde una edad muy temprana, y quizá todo eso se me estaba pegando. Actuar me resultó algo muy natural”.

Su padre le mencionó a la joven Saoirse a su agente irlandés, que de inmediato la envió a audiciones. Hizo su primera aparición en televisión en la serie sobre médicos The Clinic (2003), y debutó en la pantalla grande como la hija de Michelle Pfeiffer en I Could Never Be Your Woman (2007). Su actuación en Atonement (2007) llamó la atención de los críticos y obtuvo una nominación al Óscar como mejor actriz de reparto.

“Estaba interpretando a alguien tan distinta de mí en Atonement, lo cual fue un gran avance, porque me sentí como una actriz por primera vez”.

Ronan ha participado en filmes como City of Ember (2008), The Way Back (2010), Hanna (2011), The Grand Budapest Hotel (2014), Lost River (2014), Brooklyn (2015) y Lady Bird (2017); fue nominada al Óscar como mejor actriz por esas dos últimas cintas.

En 2019, Saoirse regresa al cine con una nueva versión de Mujercitas.