Eugenio Derbez le prohíbe a su hija que vea sus películas

México

El actor y productor Eugenio Derbez dio a conocer, en una entrevista para el programa mexicano Hoy, la razón por la que no permite que Aitana vea sus películas.

Según Derbez estaba muy pequeño cuando vio una escena de su madre, doña Silvia Derbez, que lo perturbó por mucho tiempo.

Además lea: Los famosos invitados al Teletón Honduras 2018

“Yo tenía como la misma edad de Aitana, 4 años, mi mamá estaba grabando en Televisa una telenovela, y yo me quedé con las muchachas (que me cuidaban) y me acuerdo que pasan en la tele una película de Pedro Infante. Era la primera vez que veía a mi mamá besar a un hombre que no era mi papá y me traumé, o sea, me puse a llorar y estuve llorando horas, llegó mi mamá del trabajo y (preguntó) ‘por qué llora el niño’, (le dijeron) ‘pues la vio besarse con otro’, y yo: ‘pero por qué besaste a otro hombre que no era mi papá’, y lloraba y lloraba”, relató.

Debido a esta experiencia Derbez prefiere que, la menor de sus cuatro hijos, no vea su más reciente proyecto: Overboard (¡Hombre al agua!)