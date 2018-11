México.



Tras más de una década de trabajo ininterrumpido que le ha redituado fama, prestigio y ocupaciones al por mayor, Natalia Lafourcade se tomará un año sabático.



La recién galardonada con un Grammy Latino por mejor álbum folclórico por la segunda parte de su material Musas adelantó que en los próximos meses se dedicará a descansar y disfrutar de la familia.



“Han sido muchos viajes, hoteles, ir y venir, los cambios de horarios, las agendas por cumplir y quiero descansar un poco. Espero que sea un año sabático, pero como sé que no me puedo estar en paz, quizá sea menos”, comentó Natalia a Reforma.



“Lo que sí quiero es crear nueva música, tendré la oportunidad de meterme ideas en la cabeza, de sacar lo que traigo dentro”.



Después de los dos discos que grabó con Los Macorinos y tras haber disfrutado del éxito de Hasta la raíz, la cantautora, productora y arreglista anticipó que el álbum inédito girará en una dirección por la que no ha ido. “Creo que cuando las ideas surgen no se repiten, entonces vamos a ver”, apuntó.



Plan

Hija de un catedrático chileno y de una pianista, Natalia adelantó que pasará las festividades de fin de año con su familia.



“Este año decidí estar cerca de mi mamá, de mi padre. Decidí grabarle un disco a mi padre, es un gran músico, él es clavecinista, él toca música clásica, tiene 83 años, y le voy a tener el placer de grabarle un disco. Me la voy a pasar con mi familia, con mis hermanas, con mi madre, con todos, en Veracruz. Me gusta esta temporada, tiene un poco de nostalgia y un poco de ese reconocerse a uno mismo y convivir con sus seres queridos, entonces estoy lista para disfrutar lo que viene”, destacó.